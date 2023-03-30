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Пожилые швейцарки судятся с властями из-за изменения климата

CentralAsia (CA) -  Впервые иск в защиту климата против государства бал подан в Европейский суд по правам человека группой швейцарских пенсионеров, пишет Euronews.

У здания ЕСПЧ в Страсбурге собрались адвокаты и члены швейцарской инициативной группы «Пожилые женщины в защиту климата», осудившие собственное правительство за неспособность принять более решительные меры против глобального потепления.

«Доказано, что мы, пожилые женщины, особенно чувствительны [к изменению климата], - говорит сопредседатель группы «Пожилые женщины в защиту климата» Розмари Видлер-Валти. - Учёными уже доказана избыточная смертность: из-за жаркой погоды мы заболеваем быстрее и чаще, чем пожилые мужчины или другие группы населения».

Группа, средний возраст которой составляет 73 года, жалуется на недостаточную защиту климата со стороны властей Швейцарии, что, по мнению истцов, нарушает Европейскую конвенцию о правах человека.

Исчерпав правовые возможности на национальном уровне, они надеются создать судебный прецедент, который можно будет применять ко всем странам Совета Европы.

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