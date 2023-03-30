Ерлан Каналимов переизбран председателем маслихата Астаны

Ерлан Каналимов

CentralAsia (KZ) - В Астане переизбрали председателя столичного маслихата Ерлана Каналимова. Депутаты восьмого созыва приняли решение единогласно, передает informburo.kz.

Также 30 марта на сессии маслихат избрали председателей четырёх постоянных комиссий. Комиссию по вопросам законности, правопорядка и работе с общественностью возглавил Азамат Айтхожин, по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства – Кендебай Адамбеков.

Комиссию по вопросам строительства, экологии, транспорта, торговли и ЖКХ возглавил Владислав Сергеев, по вопросам социально- культурного развития – Аскар Смагулов. Руководителем фракции партии Amanat единогласно избрали Берика Джакенова.

В составе маслихата столицы 34 депутата. 12 мандатов у партии Amanat, по одному у НПК и партии «Байтак» и три мандата – у «Ак жол».

Ещё 17 депутатов избрали по одномандатным избирательным округам. В составе маслихата нового созыва 25 мужчин и девять женщин. Самому молодому депутату 22 года, самому старшему – 63 года. Средний возраст депутатов – 46 лет.

Ерлан Каналимов – выпускник российского Университета управления, а также Казахстанско-Российского университета. Свою трудовую деятельность начал с должности специалиста отдела организационно-контрольной и кадровой работы акима района Сарыарка Астаны.

В разные годы руководил управлением внутренней политики, был первым акимом созданного в столице района Байконур, заместителем акима Астаны, первым заместителем председателя столичного филиала партии Nur Otan. Последняя занимаемая должность – председатель маслихата Астаны седьмого созыва.

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