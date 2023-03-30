CentralAsia (UZ) - В Узбекистане планируют отменить уголовную ответственность за нарушение правил торговли. Соответствующий проект закона выставлен на общественное обсуждение, сообщает Podrobno.uz.

В августе прошлого года о необходимости решения этого вопроса на встрече с предпринимателями заявил Шавкат Мирзиёев. По словам президента, проблема, вот уже 30 лет беспокоящая предпринимателей, действующих в сфере торговли, будет устранена. Речь идет об уголовной ответственности за нарушение правил торговли (статья 189 Уголовного кодекса).

В отношении субъектов малого бизнеса, допустивших ошибку в первый раз, меры наказания применяться не будут. Вместо этого будет внедрена система, при которой налоговые органы будут помогать устранять недостатки. При этом размер штрафов также не должен превышать сумму налогов, уплачиваемых предпринимателями, отметил тогда президент.

В настоящее время за нарушение правил торговли в отношении виновного налагаются административные меры взыскания, финансовые санкции Налогового кодекса и другие штрафы на основании подзаконных актов. Кроме того, он привлекается к уголовной ответственности. Это приводит к тому, что за одно и то же правонарушение применяются две и более карательных меры, что на практике приводит к нарушению установленного порядка отправления правосудия.

Согласно новому проекту закона, уголовная ответственность за нарушение правил торговли будет отменена, вместо нее появится административная ответственность.

В качестве наказания предусмотрен штраф в отношении граждан – 200 БРВ (60 млн сумов), должностных лиц – 300 БРВ (90 млн сумов). Также будет установлена административная ответственность за нарушение правил торговли или оказания услуг в особо крупном размере (от 500 БРВ и выше).