В Израиле идет борьба между «белыми» либеральными и «черными» восточными евреями, - Die Welt

CentralAsia (CA) - Почему в Израиле идут беспрецедентные по массовости протесты против считающегося право-консервативным правительства премьера Биньямина Нетаньяху? Этим вопросом задается автор статьи Die Welt и ищет объяснение в растущем демографическом «весе» в израильском обществе выходцев из восточных стран, а не Европы.

Страсти вокруг реформы правосудия в Израиле накаляются. При этом речь идет не столько о демократии, сколько о демографии: недавно приехавшие религиозные евреи мстят бывшему до сих пор самым влиятельным «первому Израилю», приехавшим сразу после Второй мировой войны либеральным европейским евреям. При этом обе стороны расшатывают устои демократии.

Объяснение начнем с вопроса: грозит ли Израилю социальный взрыв? Взаимную ненависть между двумя главными еврейскими группами населения в Израиле – коалицией, выступающей за Нетаньяху, и коалицией, выступающей против Нетаньяху, – не заметить нельзя. Этого уже не скрывают даже телевизионные репортажи. Борьба идет между светским, европейско-ашкеназским «белым» Израилем на стороне протестующих и религиозным, ориентированным на Восток «черным» Израилем на стороне коалиции Нетаньяху. Запад против Востока.

Большинство сторонних наблюдателей считают Израиль Западом на Востоке. Потому что Израиль был создан, сформирован и долгое время находился под руководством сионистов (сторонников «собирания евреев» на исторической родине) западноевропейского и, в особенности, восточноевропейского происхождения, то есть «ашкеназов». Эти в большинстве своем далекие от религии ветераны первых израильских войн и их потомки, идейная и материальная «аристократия» Израиля. На протяжении многих лет именно эти люди олицетворяли Израиль в целом. Но сейчас это не так, даже совсем не так.

С демографической точки зрения религиозные «восточные» евреи (выходцы из стран Азии и северной Африки) вместе с европейскими религиозными евреями-ортодоксами составляют сегодня большинство еврейского населения Израиля. Этот «второй Израиль» находился до сих пор в тени «первого» и был обделен как в экономическом отношении, так и во всем, что касается политики в области культуры и образования.

С начала 2023 года мы наблюдаем, как «второй Израиль» мстит «первому Израилю», находящемуся в историческом, политическом, экономическом и идеологическом отношении в привилегированном положении. Сегодня же бывший «второй Израиль» играет первую скрипку.

На последних выборах – и соответственно в парламенте – «первый», европейский Израиль утратил большинство. Сейчас он с помощью внепарламентской оппозиции и уличных акций, а также через гражданское неповиновение пытается отвоевать назад «свое» государство. При этом обе противоборствующие стороны расшатывают устои демократии.

Нынешняя смешанная с религиозными спорами драма Израиля является столкновением Востока и Запада, а также имеет долгую предысторию.

А ведь столько лет нерелигиозные израильтяне, прежде всего леволиберальные сионисты, большинство из которых имело восточноевропейские корни, воспринимали и вели себя как исконная аристократия Израиля.

Евреи второго сорта

Они рассматривали 800 тысяч своих соплеменников, которые с 1948 года стали в больших количествах прибывать в страну из Северной Африки и Западной Азии, спасаясь от преследований в исламских странах, как «евреев второго сорта». Для левых аристократов Израиля «восточные евреи» были слишком необразованными, слишком немотивированными и слишком религиозными.

Между собой аристократы называли их «черными» или «чахчахим», то есть чистильщиками обуви. Только совсем тупоголовые или бессердечные могли верить в то, что восточные евреи не заметят этого пренебрежения и будут с ним долго мириться. Они ощущали это отношение всегда, но только не называли его своим именем, как делают это сейчас. Ну, и до поры до времени они не выражали своего протеста в виде мести и претензии на власть.

За последние годы от левых ашкеназов откололись правые и праволиберальные ашкеназы, прежде всего блок «Ликуд» и его предшественники. Заинтересованные в дополнительных голосах на выборах, они стремились к политической близости со своими «восточными» и религиозными согражданами и постепенно добились её, составив с ними политический альянс…

Этот альянс всегда желал, чтобы в Израиле больше делался акцент на национальное, они желают большей «еврейскости» еврейского государства и в конечном итоге теократии. Не такой, как в шариатском государстве Иран, но «своей» теократии: с Галахой, еврейским сводом религиозных законов, в качестве основы правопорядка.

Этим они коренным образом отличались от левых аристократов. Левые аристократы – тоже патриоты, они с уважением следуют традициям предков из Европы, но в то же время какой-то частью своего сознания они – западно-секулярные граждане мира. Еврейский партикуляризм им чужд.

Другая позиция была у правых и праволиберальных ашкеназов, прежде всего у «Ликуда» и его предшественников: они сблизились с религиозно настроенными согражданами и, имея на своей стороне восточных и религиозных евреев, в 1977 году пришли к власти. И до сих пор держат её в своих руках, с короткими перерывами.

Неоспоримо намерение «Ликуда», где доминируют правые и праволиберальные ашкеназы, представляющие «второй Израиль», отомстить «первому» (старому) Израилю с его истеблишментом. Отомстить, надолго лишив его власти через реформу Верховного Суда.

Демографию перехитрить нельзя

С 1977 по конец 2022 года «Ликуд» под руководством израильских премьеров Бегина, Шамира, Шарона и Нетаньяху ведет за собой восточные и религиозные массы. И вот теперь они ведут «Ликуд» за собой, потому что сейчас он зависит от них. В демократии можно жульничать, а вот в демографии жульничать не получится. Не только еврейско-арабская, но и внутренняя еврейская демография – это столкновение цивилизаций.

Если говорить о «Ликуде» и Нетаньяху, то это означает: тигр оседлал их, а не они тигра. Ту же смену ролей Нетаньяху переживает сейчас и в своей собственной партии «Ликуд».

Тут против него активно восстали парламентарии – выходцы из восточных стран, которых до сих пор использовали скорее как «поднимателей рук». Их поддержали уклонисты-ашкеназы, которых Нетаньяху оттеснил в сторону или к которым он, по их мнению, относился недостаточно почтительно. К ним добавились ашкеназы с базовыми либеральными убеждениями.

До сих пор «Ликуд» был единственной партией, служившей мостом между ашкеназскими, восточными и религиозными евреями Израиля. Теперь же его разрушают с обеих сторон. Удастся ли его когда-нибудь восстановить?

Министр обороны Галант, уволенный в воскресенье Биньямином Нетаньяху, олицетворяет собой раскол на стороне ашкеназов. Ставший в 1977 году новым истеблишментом «Ликуд» сумел под руководством премьеров Бегина и Нетаньяху сохранить за собой имидж нового анти-истеблишмента.

Большинство представителей мировой еврейской диаспоры по своему мировоззрению и образу жизни устроены так же, как и когда-то левая и леволиберальная «аристократия» в Израиле. А так как в Израиле с 1977 года правит «вторая гвардия» «Ликуда» вместе с выходцами с Востока, диаспорное еврейство с 1977 года постепенно отдаляется от Израиля, хоть он и сохраняет имя Еврейского государства.

Кто может сегодня не замечать столкновения еврейских цивилизаций? Как можно было пропустить израильский «конституционный» конфликт, культурную и классовую борьбу?

Конфликты из Израиля перекидываются и на всю еврейскую диаспору. Мир удивляется и дает евреям советы. Но не стоит ли ему после 2000 лет плохих советов и еще более плохого обращения с евреями быть несколько скромнее?