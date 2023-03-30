С помощью нейросети Midjourney показали Ош времен Бабуридов

CentralAsia (UZ) - Нейронная сеть MidJourney показала с помощью искусственного интеллекта Ош. Это было показано в рамках проекта по иллюстрированию воспоминаний основателя Империи Великих Бабуридов, потомка Тамерлана Захир ад-дина Мухаммад Бабура. Проект запущен в Telegram-канале Boburnama.

«Еще один город – Ош. Он стоит к юго-востоку от Андижана в четырех йигачах пути. Воздух там прекрасный; проточной воды много; весна бывает очень хороша. О достоинствах Оша дошло до нас много преданий», - говорится в сообщении.

В изображении также показана гора Сулайман-Тоо, которую до XVI века называли Бара-Кух.

«К юго-востоку от крепости стоит красивая гора, называемая Бара-Кух. На вершине этой горы Султан-Махмуд-хан построил худжру. Ниже ее, на выступе горы, я тоже построил, в девятьсот втором году, худжру с айваном. Хотя его худжра стояла выше моей, моя была расположена много лучше: весь город и предместья расстилались под ногами», - отмечает Boburnama.

В другой иллюстрации MidJourney показала реку Андижан, которая проходит в предместье Оша.

«Река Андижана, пройдя через предместья Оша, течет в Андижан. На обоих берегах этой реки раскинулись сады; все сады возвышаются над рекой. Фиалки в них очень красивы. В Оше есть текучая вода; весна там бывает очень хороша; расцветает множество тюльпанов и роз», - говорится в записях.

С помощью современных технологий в Узбекистане решили привлечь внимание подрастающего поколения к великой истории предков.

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По информации координаторов, «Записки Бабура» уже в эпоху великих моголов служили настольной книгой императоров, переводились на фарси и иллюстрировались мастерами индийской миниатюры.

Внук Бабура, Акбар I, приказал перевести произведение на персидский язык и проиллюстрировать миниатюрами.

По словам авторов проекта, лучший способ напомнить молодежи о том, что у нас есть такой предок, и привлечь их внимание — это использовать современные технологии. Сегодня это нейронная сеть MidJourney.

«Почему наш выбор пал именно на «Записки Бабура»? Потому что в этом произведении автор очень детально описал города, людей и смог передать атмосферу того времени. Это облегчает работу нейросети», — рассказал один из авторов проекта.