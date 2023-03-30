Армия Азербайджана взяла под контроль ряд территорий на границе с Арменией

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CentralAsia (CA) - Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль несколько высот в Лачинском районе вблизи армянской границы, следует из сообщения Минобороны. Армянская сторона пока не комментировала эту информацию.

«В связи с вводом в эксплуатацию новой Лачинской дороги было взято под контроль несколько господствующих высот, основных и вспомогательных дорог, а также обширная приграничная территория между селами Джагазур и Забух Лачинского района»,— следует из сообщения пресс-службы азербайджанского оборонного ведомства.

12 декабря 2022 года Азербайджан перекрыл Лачинский коридор — единственную дорогу, соединяющую Карабах и Армению. 13 декабря он приостановил поставки газа из Армении в Нагорный Карабах, но позднее возобновил их. В МИД Армении заявляли, что Азербайджан нарушает почти все договоренности о прекращении огня в Карабахе. О нарушении азербайджанской армией линии соприкосновения сторон говорили и в Минобороны России. 25 марта Минобороны Азербайджана сообщило, что подразделения вооруженных сил страны взяли под контроль дороги к северу от Лачинского коридора.