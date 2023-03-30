Чемпионат мира 2026: Больше матчей и драмы

CentralAsia (CA) - ФИФА расширила формат чемпионата мира по футболу, включив в него 48 сборных, которые сыграют между собой 104 игры. Напомним, что турнир пройдёт в США, Канаде и Мексике в 2026 году.

Изменения предполагают деление на 12 групп по 4 команды. Плей-офф будет начинаться с раунда 1/16 финала. В него попадут первые и вторые места из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Сборные, вышедшие в ½ финала проведут по восемь матчей на турнире, что на один больше, чем на ЧМ-2022 в Катаре. Это также означает, что поклонники футбола испытают больше эмоций от такого количества игр, а любители ставок на футбол будут ещё детальнее изучать спортивные прогнозы, чтобы разобраться в возможных раскладах и принять правильное решение.

Проблема количества матчей

От увеличения количества игр на чемпионате мира больше всего выиграют вещатели и ФИФА. Чем больше игр — тем больше денег. Для игроков дополнительные игры — это дополнительная нагрузка, которая и так велика у футболистов топ-клубов.

Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк не раз говорил, что футболисты — не роботы, что дополнительные матчи пагубно влияют на них. Призывы к лучшему балансу между работой и личной жизнью и опасения по поводу физического здоровья спортсменов обоснованы.

Идея проведения большего количества игр чемпионата мира имеет смысл, но может спровоцировать эмоциональное выгорание среди игроков. Футбольный сезон изобилует соревнованиями, уплотнение международного календаря противоречит курсу ФИФА на снижение нагрузки на спортсменов.

К примеру, в Суперкубке Англии представлены победители АПЛ и Кубка Англии. Теоретически команды — лучшие в стране, но на самом деле это лишь товарищеский матч. Что насчёт Лиги конференций? Вряд ли кто-то меняет свои вечерние планы ради просмотра матча АЕК Ларнака — «Днепр-1».

Если ФИФА хочет расширить чемпионат мира, стоит работать с УЕФА и футбольными ассоциациями, чтобы сократить количество игр в других соревнованиях.

Драма группового этапа

Новый формат должен привести к большему количеству потенциальных сценариев перед третьим туром группового этапа. Гонка за то, чтобы финишировать на первом и втором местах, всё ещё будет существовать, но теперь сборные будут сражаться и за попадание в список лучших, занявших третье место.

На ЧМ-2022 Камерун обыграл Бразилию, а Тунис — Францию в третьем туре группового этапа, но это ничего не значило, ведь обе команды не прошли в плей-офф. В новом формате они, скорее всего, были бы вознаграждены попаданием в следующую стадию.

Страны-участницы

48 сборных — это много. В рейтинге ФИФА 211 команд, что означает, что 22,75% из них пройдут квалификацию на чемпионат мира 2026 года. Может случиться так, что игры между небольшими странами не будут волновать случайных футбольных фанатов со всего мира.

Но это всегда было частью турнира. Должны быть матчи между командами, которые зритель иначе никогда бы не посмотрел.

ФИФА также утверждает, что новый формат позволит небольшим странам получить долю от призовых денег и даст шанс войти в историю. Ведь из-за ещё одного раунда плей-офф потенциальные фавориты могут закончить своё выступление раньше положенного.