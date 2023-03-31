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Турция одобрила заявку Финляндии на вступление в НАТО

CentralAsia (CA) -  Генассамблея парламента Турции ратифицировала протокол о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс, сообщает Reuters. Турция оставалась последней страной, которая должна была одобрить принятие Финляндии в НАТО.

«За ратификацию протокола о вступлении Финляндии в НАТО — 276 голосов, предложение принято. Поздравляем Финляндию и ее граждан»,— объявил вице-спикер парламента Хайдар Акар.

Парламент Финляндии одобрил вхождение страны в состав альянса 1 марта, парламент Швеции принял аналогичное решение 22 марта. Венгерский парламент 27 марта ратифицировал вступление Финляндии в НАТО. Заявки шведской стороны пока не одобрили ни Венгрия, ни Турция.

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