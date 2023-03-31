В Казахстане за сутки зарегистрировали 81 случай заражения коронавирусом

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CentralAsia (KZ) - По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 81 случай коронавирусной инфекции и три случая коронавирусной пневмонии, летальных исходов не зафиксировано.

Всего подтверждено 1 409 860 случаев КВИ+ и 90 949 случаев КВИ-.

На 31 марта лечение от получают 1 750 человек (1 572 КВИ+ и 178 КВИ-), из них в стационарах лечатся 166 заболевших, на амбулаторном уровне – 1 584. В тяжелом состоянии находятся четыре человека, в крайне тяжелом – двое, еще двое – на аппаратах ИВЛ.

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Коронавирус в Казахстане

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