Строительство города Аркадаг в честь Гурбангулы Бердымухамедова обойдется Туркменистану почти в $5 млрд

CentralAsia (TM) - Власти Туркменистана потратят из бюджета страны до $5 млрд на строительство нового центра Ахалского велаята — города Аркадаг, названного в честь бывшего президента республики, ныне главы Халк Маслахаты Милли Генгеша (верхней палаты парламента Туркменистана) Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщает France24.

Гурбангулы Бердымухамедов

Французское издание ссылается на главу Государственного комитета по строительству Дярегелди Оразова, который заявил, что первая очередь строительства Аркадага обойдется в $3,3 млрд, а второй этап оценивается в еще около $1,5 млрд, «но точная стоимость будет известна после объявления тендера на строительство второй очереди застройки города».

Таким образом, на строительство Аркадага будет потрачено минимум $4,8 млрд.

Как подсчитало издание «Хроника Туркменистана», только на закупку импортных стройматериалов туркменские власти потратят $2,76 млрд.

Старт строительству Аркадага был дан в апреле 2019 года. Церемонию открытия объектов первой очереди застройки города обещают провести в ближайшее время. По планам это должен быть смарт-сити – «умный город». Здесь организуют движение электробусов и электромобилей, установят солнечные батареи, ветрогенераторы.

В декабре прошлого года Гурбангулы Бердымухамедов поручил главе МИД республики Рашиду Мередову заняться вопросом внесения нового города в Книгу рекордов Гиннесса как «самого крупного, своеобразного и красивого города в регионе».

Ранее административным центром Ахалского велаята был Ашхабад, но затем его вывели в отдельную административную единицу. Сейчас столицей региона является городок Аннау, расположенный в восьми километрах от Ашхабада.