Суд присяжных в Нью-Йорке проголосовал за предъявление уголовного обвинения Дональду Трампу

Дональд Трамп

CentralAsia (CA) - Большое жюри округа Манхэттен в четверг проголосовало за предъявление обвинений Дональду Трампу по уголовному делу. Об этом сообщают источники CNN и The New York Times (NYT). Через несколько часов эту информацию официально подтвердила прокуратура. Это первый случай в истории США, когда действующему или бывшему президенту страны будут предъявлены уголовные обвинения.

Обвинители заявили, что связались с адвокатами экс-президента, чтобы договориться о времени задержания политика. По словам его защитников, это может случиться в ближайший вторник. Ожидается, что Трампа задержат и сфотографируют, а также у него снимут отпечатки пальцев, после чего судья решит вопрос о мере пресечения. Рон ДеСантис, губернатор Флориды, где находится резиденция Трампа, заявил, что штат не станет реагировать на экстрадиционный запрос, если он будет отправлен нью-йоркской прокуратурой.

Текст обвинения будет опубликован в течение нескольких дней по решению районного прокурора. Известно, что бывшему президенту США вменяют тяжкую статью — обвинение касается платежа в размере 130 тысяч долларов за молчание, которую перед выборами 2016 года получила порноактриса Сторми Дэниелс от юристов Трампа. Сам политик отрицает как связь с Дэниелс, так и свое отношение к полученным ею выплатам. В ответ на публикацию NYT он назвал преследование политическим и заявил, что «демократы совершили немыслимое, обвинив невиновного в откровенной попытке повлиять на выборы». CNN, ссылаясь на два знакомых с делом источника, пишет, что в деле против Трампа больше 30 пунктов обвинения, связанных с мошенничеством.

В ноябре 2022 года Трамп объявил, что будет выдвигаться на президентских выборах, которые пройдут осенью 2024 года. Еще несколько расследований, связанных с его возможными преступлениями, находятся на начальной стадии.

Как утверждает Сторми Дэниелс, в 2006 году у них с Дональдом Трампом была сексуальная связь. Также Дэниелс заявляла, что в 2011 году, после того как она рассказала свою историю изданию In Touch Weekly, к ней подошел неизвестный на автостоянке в Лас-Вегасе и потребовал, чтобы она «оставила Трампа в покое».

Информация о том, что накануне президентских выборов 2016 года представители Трампа могли заплатить Дэниелс за молчание, была опубликована в The Wall Street Journal в 2018 году. По данным издания, получив деньги, актриса обязалась не делать публичных высказываний о своих взаимоотношениях с политиком.