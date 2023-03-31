Талибы объявили о начале кампании по уничтожению опийного мака на западе Афганистана

Талибы уничтожают посевы опийного мака. // TOLOnews

CentralAsia (CA) - Представители властей, назначенных радикальным движением «Талибан» в западной афганской провинции Герат, объявили о начале кампании по борьбе с культивированием опийного мака. Об этом сообщил 30 марта телеканал TOLOnews.

«Сотни акров земли уже очищены от мака в различных районах, наша операция продолжается», — цитирует канал начальника управления по борьбе с наркотиками Герата Хаятуллы Рухани.

Кампания по уничтожению маковых полей стартовала незадолго до начала сезона сбора урожая. Отмечается, что сотрудников управления по борьбе с наркотиками сопровождают силы специального назначения талибов.

По информации TOLOnews, жители провинции Герат призвали власти помочь им с выращиванием альтернативных культур.

Операции по уничтожению опийного мака проводятся также в провинциях Гор и Бадгис на западе Афганистана и Нимроз на юго-западе страны.

О намерении бороться с посевами опийного мака и распространением опия талибы заявляли почти с самого начала захвата власти в Афганистане в августе 2021 года. В апреле прошлого года радикальное движение официально запретило выращивание опиумного мака на всей территории Афганистана. Такое распоряжение издал верховный лидер движения Хайбатулла Ахундзада.

Однако в конце 2022 года Управление ООН по наркотикам и преступности сообщило, что при талибах посевы опийного мака в Афганистане увеличились на 32% и составили 233 тысячи гектаров. Основные площади посевов, по информации управления, сосредоточены в юго-западных областях Афганистана — на них приходится 73% общей площади выращивания опийного мака, там же наблюдался наибольший прирост урожая.