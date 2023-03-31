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В Индии в результате обрушения храма погибли 35 человек. Фото, видео

CentralAsia (CA) -  По меньшей мере 35 человек погибли в четверг, 30 марта, упав в колодец после обрушения его крышки в индуистском храме в центральной Индии, сообщает CNN.

Инцидент произошел в храме Шри Белешвара Махадева Джулелала в городе Индор, штат Мадхья-Прадеш. Местные власти сообщили, что покрытие ступенчатого колодца рухнуло «из-за большой нагрузки». Накануне индуисты отмечали Рама Навами, праздник, посвященный рождению господа Рамы.

Вечером того же дня высокопоставленный чиновник сообщил журналистам, что спасатели обнаружили 35 тел, один человек пропал без вести, а 16 пострадали. «Здесь много ила. Как только мы проведем удаление ила, мы снова проведем поиск тел», — сказал он.

К спасательным работам привлечена армия, а также федеральные и государственные группы реагирования на стихийные бедствия.

Премьер-министр Нарендра Моди выразил соболезнования жертвам и их семьям. Пострадавшие и семьи погибших получат компенсацию от правительства.

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