В Индии прошла IT выставка IndiaSoft, в котором приняло участие делегация из Кыргызстана

CentralAsia (CA) - С 27 по 29 марта делегация из Кыргызстана приняла участие на 23-й выставке IndiaSoft-2023, проходившей в городе Нью-Дели.

Мероприятие было организовано Советом по содействию экспорту электроники и компьютерного программного обеспечения Индии при поддержке Министерства торговли.

Выставку открыла Государственный министр торговли и промышленности Индии Ануприя Патель. Она сообщила, что к 2027 году по плану правительства объем экономики Индии достигнет 5 триллионов долларов и она станет третьей в мире. Кроме того, к 2047 году, то есть к 100 летию образования республики, Индия станет развитой страной.

По ее данным, экспорт товаров и услуг страны в этом году достигнет 750 миллиардов долларов США, что на 100 миллиардов больше, чем в предыдущем.

Большой вклад в это развитие должен внести IT сектор. Она похвалила индийских специалистов в области исследований и разработок за создание и совершенствование более 70 новых продуктов, которые были представлены на IndiaSoft.

Советник президента ОАО «Кыргызиндустрия» Самаргуль Адамкулова высоко отозвалась о самой выставке и ее итогов. «В нашем производстве мы стараемся полагаться на высокие технологии в том числе. На выставке были представлены много технологий и идей. Теперь наша задача все этого обдумать и принять правильное решение», - говорит она.



По словам эксперта Института норматворчества и верховенства права при Министерстве юстиции КР Марса Исмаилова, сейчас технологии внедряются во все сферы, включая в законотворчество. «Мы в Институте, например, стали активно использовать чат GTP. Это значительно помогает в работе. На выставке было много интересных идей и решений», - говорит он.

В 2022 году товарооборот между Кыргызстаном и Индией вырос в разы и достиг 100 млн долларов США. Сейчас стороны готовят визит президента Садыра Жапарова в Индию. По словам Полномочного и Чрезвычайного посла КР в Индии Аскара Бешимова, Кыргызстан будет стремиться придать новый импульс двухсторонним отношениям, в частности, будет дальше увеличивать товарооборот между двумя странами.

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