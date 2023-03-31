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Генштаб России заявил об отсутствии планов проводить вторую мобилизацию
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб Вооруженных сил России не планирует проводить вторую волну мобилизации, имеющихся человеческих ресурсов достаточно, заявил на брифинге начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский, передает РБК.

«В планах Генерального штаба нет второй волны мобилизации. Тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в операции, вполне хватает для выполнения возложенных задач», — сказал он.

Цимлянский отметил, что число граждан, которые хотят служить по контракту, «значительно увеличилось», поэтому Минобороны расширяет сеть пункта отбора контрактников и набирает больше инструкторов для работы с кандидатами.

Он также рассказал, что ведомство в ходе постановки на учет призывников в 2023 году сформировало единую электронную базу данных. На военный учет поставили 700 тыс. молодых людей, отметил Цимлянский.

В ноябре прошлого года президент Владимир Путин поручил до 1 апреля 2024 года сформировать государственный информационный ресурс с данными, необходимыми для актуализации документов воинского учета. Указ появился в том числе на фоне заявлений о проблемах, выявленных во время прошедшей в стране частичной мобилизации.

Она шла в стране с 21 сентября по 28 октября — в этот день министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о выполнении мобилизационного задания, которое заключалось в наборе 300 тыс. человек.

Начало процессу мобилизации положил президентский указ, однако документа такого же уровня о ее прекращении подписано не было. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что в этом вопросе «точка» поставлена и без указа, документ о начале мобилизации продолжает действовать в части выполнения задач военными.

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