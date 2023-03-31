Брат Назарбаева может лишиться авторынка «Барыс», — СМИ

Болат Назарбаев

CentralAsia (KZ) - Младший брат первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Болат Назарбаев может лишиться авторынка «Барыс». Об этом сообщает «Пятый регион».

По данным издания, в суде Карасайского района идет разбирательство между прокуратурой, местным акиматом и Болатом Назарбаевым.

«Прокуратура Карасайского района требует признать недействительными договоры купли-продажи земельных участков общей площадью свыше 35 гектаров. Причина максимально проста: данные участки относились к землям сельскохозяйственного назначения «орошаемая пашня», а согласно Земельному кодексу сельскохозяйственные угодья подлежат особой охране. Изменение целевого назначения, без веского на то основания, не допускается», - пишет «Пятый регион».

СМИ подчеркивает, что факт передачи земли произошел с грубыми нарушениями. Поэтому прокуроры потребовали признать договоры купли-продажи недействительными и вернуть их на баланс государства.

С 2004 по 2019 год было заключено 7 договоров купли-продажи земельных участков. Передавали государственные земли в разное время: акимат Карасайского района, города Каскелена и отдел земельных отношений района.

Летом 2022 года сообщалось, что крупный оптовый рынок в Алматы хотят вернуть государству. В феврале 2023 года стало известно, что государству возвращено 239 тысяч гектаров в Мангистауской области и 60 тысяч гектаров земли в Жамбылской области, собственниками которых являлись компании, аффилированные с Болатом Назарбаевым. В марте судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда обязала Болата Назарбаева и ТОО РLS-ТМ вернуть государству акции «Алматинского завода тяжелого машиностроения».

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