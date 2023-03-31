Талибы объявили о намерении довести численность своей армии до 200 тысяч человек

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CentralAsia (CA) - Численность вооруженных сил Афганистана, подчиняющихся радикальному движению «Талибан», будет доведена до 200 тысяч человек. Об этом заявил начальник штаба армии талибов Кари Фасихуддин Фитрат, сообщает телеканал TOLOnews.

«Мы решили увеличить численность армии в следующем году с 150 тысяч до 170 тысяч и постепенно довести до 200 тысяч [военнослужащих]», — сказал он.

На момент захвата власти в Афганистане в середине августа 2021 года численность боевиков «Талибана» оценивалась в 100 тысяч человек.

В феврале 2022 года представители «Талибана» объявили о намерении довести численность своих вооруженных сил до 150 тысяч человек.

К настоящему времени талибам удалось создать даже собственные военно-воздушные силы (ВВС), которых у них не было на протяжении 20 лет, пока они вели партизанскую войну против афганского правительства и иностранных войск, размещенных в Афганистане. Эти ВВС насчитывают десятки единиц авиатехники, которая уже используется в боевых действиях против вооруженных группировок противника.