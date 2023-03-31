Александр Лукашенко предложил формат перемирия в Украине

Александр Лукашенко

CentralAsia (CA) - Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием Национальному собранию, предложил формат немедленного перемирия в Украине. По его словам, боевые действия должны быть остановлены без права перемещения группировок войск и переброски оружия и техники, передает БелТА.

«Попробую рискнуть остановить боевые действия. Объявить перемирие без права перемещения группировок войск и переброски оружия и техники. Если Запад опять использует это время для обмана, то Россия будет обязана задействовать всю мощь ВПК и армии — и обедненный уран, и обогащенный уран»,— сказал президент Белоруссии.

Президент убежден, что переговоры надо начинать именно сейчас, а не позже: «Остановиться надо сейчас, пока не началась эскалация».

Александр Лукашенко утверждает, что «народу Украины нужен мир, но это желание никого не интересует на Западе». По его мнению, переговоры по мирному урегулированию ситуации в Украине должны весть без каких-либо предварительных условий.

Также Лукашенко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, который подписал указ о запрете на ведение мирных переговоров с Владимиром Путиным. Он считает такое решение украинского президента «смешным».

«Ну что за чудеса? Президент суверенной страны подписывает указ, который касается именно его и запрещает себе вести переговоры о мире. Это просто смешно — говорю вам как президент»,— добавил президент Белоруссии.