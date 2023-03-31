Александр Лукашенко: Мои дети президентами не будут

Александр Лукашенко и его сын Николай Лукашенко

CentralAsia (CA) - Президент Белоруссии Александр Лукашенко 31 марта в послании народу и парламенту заявил, что его дети президентами не будут.

«Надо прекратить всякие разговоры о наследственности, преемственности, мои дети президентами не будут. Вы должны это помнить и тоже не обсасывать и не говорить на эту тему», - заявил он.

Лукашенко также заявил, что «это вы решите, кто будет вашим президентом», передает БелТА.

«До последних своих дней в этой должности, я умирать не собираюсь, я буду работать во благо нашей страны, я никогда не буду «хромой уткой», - заявил он.

Белорусский президент заявил, что не собирается «подгонять» под себя конституцию страны, так как «его век заканчивается»,

«Я просто думаю, сказать вам или не сказать… Но коль уж такая драка началась… Многие говорят о том, что Лукашенко эту конституцию сделал под себя. Извините, не я ее делал. Мой век заканчивается, и никакие конституции я под себя делать не буду», - сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии подчеркнул, что не держится за пост главы государства, но «в нынешних условиях важно думать о будущем и интересах страны и народа». Многие за рубежом хотели бы, чтобы Лукашенко не было. «Значит, надо делать наоборот», - добавил президент.