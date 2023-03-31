Лукашенко объяснил попранными обещаниями размещение ядерного оружия

Александр Лукашенко

CentralAsia (CA) - Белоруссия поставила вопрос о возвращении в страну ядерного оружия, которое было вывезено в 1990-е годы. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил 31 марта во время ежегодного послания к народу и Национальному собранию (парламенту страны), передает РБК.

По его словам, это было сделано из-за «складывающихся обстоятельств и военно-политической обстановки вокруг нашей страны». Лукашенко активизировал переговоры с президентом России Владимиром Путиным «по возвращению ядерного оружия» в Белоруссию. «Именно по возвращению ядерного оружия, которое было выведено в 1990-х годах. Тогда под гарантии — никаких санкций против тех, кто вывел, никакого давления, никакого планирования наступления и революций. Все растоптано, все нарушено. Я имею право поставить вопрос вернуть ядерное оружие, которое тогда, еще до меня, безумцы подписали обязательство его возврата», — заявил Лукашенко.

По его словам, в 1994–1995 годах он приостановил вывод таких вооружений из Белоруссии, но подвергся давлению в том числе и со стороны президента России. «Я как сейчас помню, он мне говорит: «Ну ты пойми, раздавят, уничтожат, да и обслуживать ты не сможешь стратегические боеголовки, — продолжил Лукашенко. — <...> Тогда было неимоверное давление. У нас, кроме своей валюты в виде зайчиков, ничего не было. И я вынужден был отступить под определенные гарантии. Все попрано, все забыто».

Глава государства заверил: он хочет «обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу». «Под плеткой жить больше не хотим и рабами не будем», — резюмировал Лукашенко под аплодисменты аудитории.

О том, что Россия намерена разместить свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии, Владимир Путин заявил 25 марта. По его словам, с 3 апреля Москва начнет обучать белорусские экипажи, а к 1 июля построит в республике специальное хранилище для ядерных вооружений. При этом он не уточнил, когда и при каких условиях Россия разместит тактические ядерные боеприпасы. Путин сослался на то, что этот вопрос «давно ставит» Александр Лукашенко.