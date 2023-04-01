АБР утвердил инвестиционную программу на сумму $448 млн для поддержки зеленого развития Монголии

CentralAsia (MNG) - Азиатский банк развития утвердил инвестиционную программу на сумму 448 миллионов долларов США для поддержки зеленого и инклюзивного развития аймаков (провинций) и сомонов (подпровинций) Монголии.

Инвестиционная программа зеленого регионального развития аймаков и сомонов будет продвигать преобразующую модель зеленого территориального развития и зеленых связей между городом и деревней. Второстепенные города (центры аймаков и сомонов) станут якорями климатически оптимизированного агробизнеса, который способствует устойчивому, устойчивому и низкоуглеродному управлению пастбищными угодьями.

«Программа представляет собой экспериментальное комплексное решение многогранных проблем Монголии путем балансирования ее территориального развития, сокращения миграции в Улан-Батор и восстановления природных ресурсов пастбищных угодий для улавливания углерода», — сказал главный специалист АБР по управлению портфелем Арно Хекманн.

«Программа предназначена для тиражирования в Монголии и за ее пределами».

Пастбищные угодья Монголии покрывают 82% территории страны и находятся под серьезной угрозой из-за давления скота на пастбища и неустойчивых методов управления пастбищными угодьями. Изменение климата привело к снижению продуктивности уязвимых пастбищных угодий и сделало пастухов все более уязвимыми перед стихийными бедствиями, связанными с климатом.

С первоначальным акцентом на западные аймаки программа будет внедрять устойчивое к изменению климата, связывание с высоким содержанием углерода и устойчивое управление пастбищными угодьями для поддержки групп скотоводов и расширения их возможностей с помощью устойчивых методов управления животноводством и сельским хозяйством. Она будет продвигать возобновляемые источники энергии и низкоуглеродные решения через городские службы, строить пригодные для жизни центры аймаков и сомонов в качестве якорей для цепочки создания стоимости зеленого агробизнеса.

Чтобы расширить финансовый доступ для низкоуглеродных и устойчивых к изменению климата цепочек добавленной стоимости агробизнеса, в рамках проекта будет создан зеленый и инклюзивный региональный фонд агробизнеса, чтобы обеспечить климатически оптимизированные финансовые механизмы и институты для преодоления финансовых узких мест малых и средних предприятий агробизнеса. Это создаст «зеленые» рабочие места и будет способствовать восстановлению и диверсификации «зеленой» экономики.

Общая стоимость программы составляет 735 миллионов долларов США при софинансировании со стороны правительства Монголии и частного сектора, а также софинансировании со стороны Европейского инвестиционного банка, Европейского Союза и Зеленого климатического фонда. Грант в размере 3 миллионов долларов США получен от Азиатского фонда развития (АФР). АФР предоставляет гранты беднейшим и наиболее уязвимым развивающимся странам-членам АБР. Проект будет реализован в три этапа (транша) и, как ожидается, будет завершен в 2033 году.

АБР стремится к процветанию, инклюзивности, жизнестойкости и устойчивости Азиатско-Тихоокеанского региона, продолжая при этом свои усилия по искоренению крайней бедности. Основанная в 1966 году, она принадлежит 68 членам, из них 49 из региона.

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