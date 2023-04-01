Монгольские морин-хууристы выступят в Сиднейском оперном театре

ансамбль «Морин хуур»

CentralAsia (MNG) - Министр культуры Монголии Номин Чинбат встретилась с послом Австралии в Монголии Кэти Смит для обмена мнениями о сотрудничестве в области культуры.

В начале встречи министр культуры проинформировала посла Австралии о культурной политике правительства Монголии и Министерством культуры, новых и пересмотренных законах о культуре, поддержке кинопроизводства и музеев, основных направлениях политики и приоритетах развития отрасли. «Мы готовы работать с Австралией по многим направлениям в рамках внешнего сотрудничества», - добавила министр Номин.

В конце встречи министр культуры Номин Чинбат рассказала о подготовке к первому выступлению ансамбля «Морин хуур» в Сиднейском оперном театре и попросила посла оказать содействие в организации этого концерта.

Напомним, что ансамбль «Морин хуур» 30 ноября 2022 года выступил в концертном зале центральной телерадиокомпании Японии NHK по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Японией и Монголией.

Ансамбль «Морин хуур» - самый известный музыкальный коллектив Монголии, продолжающий исконные национальные традиции и в то же время представляющий собой жемчужину современной монгольской культуры. Название ансамблю дал традиционный музыкальный инструмент Монголии - морин хуур, или так называемая «монгольская скрипка». Этот инструмент обладает колоссальной значимостью не только для монгольской культуры, в которой он имеет также глубокое символическое значение, но и включен в нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО. Ансамбль «Морин хуур» был создан в 1992 году, и за последние 30 лет он исполнил множество замечательных произведений на сцене ЮНЕСКО и других престижных театров более чем в 30 странах мира, таких как Япония, Китай, Южная Корея, Австрия, Швейцария, Канада, Турция, США, Франция, Германия, Италия и Россия. Ансамбль внес важный вклад в популяризацию страны и национального наследия за рубежом.

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