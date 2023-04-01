Монгольский экспорт увеличился на 8,2 процента

CentralAsia (MNG) - По данным Национального статистического управления Монголии, за первые два месяца 2023 года Монголия вела торговлю со 118 странами мира, а общий товарооборот достиг 3,4 млрд долларов США, из которых 2,2 млрд долларов США составил экспорт и 1,2 млрд долларов США импорт.

Общий внешнеторговый оборот увеличился на 1,5 млрд долларов США (55,2 процента), в том числе импорт увеличился на 160,5 млн долларов США (15,5 процента), а экспорт увеличился на 1,1 млрд долларов США (90,1 процента) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В феврале 2023 года экспорт увеличился на 88,1 млн долларов США (8,2 процента), а импорт сократился на 177,8 млн долларов США (25,8 процента) по сравнению с предыдущим месяцем.

Сальдо внешней торговли сложилось с положительным сальдо в размере 1 млрд долларов США, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 7,3 раза. В феврале 2023 года положительное сальдо торгового баланса увеличилось на 265,9 млн долларов США по сравнению с предыдущим месяцем. Торговля с Китаем за первые два месяца достигла 2,5 млрд долларов США, что составляет 71,4 процента от общего товарооборота.

На медные концентраты и битуминозный уголь приходилось 18,3 процента и 61,1 процента от общего объема экспорта в Китай, соответственно, на золото приходилось 99,9 процента от общего объема экспорта в Швейцарию.

Экспорт увеличился на 1,1 млрд долларов США за первые два месяца 2023 года, в основном за счет увеличения экспорта угля на 955 млн долларов США, цинковой руды и концентрата на 4,2 млн долларов США, железорудного концентрата на 39,5 млн долларов США и плавиковой шпатовой руды и концентрата на 22,4 миллиона долларов США.

За тот же период 35,5% всего импорта из Китая, 28,1% из России, 8,7% из Японии, 4,3% из Южной Кореи, 3,4% из США и 2,3% из Германии в совокупности составляют 82,4% от общего объема импорта.

Экспорт минеральных продуктов, природных или культивированных камней и драгоценных металлов составил 93,4 процента от общего объема экспорта. Однако 77 процентов от общего объема импорта составляли минеральные продукты, машины, оборудование и электроприборы, недрагоценные металлы и изделия из них, транспортные средства и запасные части, а также продукты питания.

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