Монголия внедряет «общешкольный подход»

CentralAsia (MNG) - В рамках реализации программы «Образование в интересах устойчивого развития: на пути к достижению Целей в области устойчивого развития» (ОУР на период до 2030) ЮНЕСКО сотрудничает с государствами-членами в целях поощрения и поддержки осуществления ОУР на период до 2030 года на страновом уровне посредством страновой инициативы заинтересованных сторон по ОУР.

В настоящее время более 80 стран находятся в процессе разработки своих страновых инициатив ОУР на период до 2030 года. Недавно при поддержке японских целевых фондов 4 страны завершили и запустили свои страновые инициативы: Гаити, Лаос, Монголия и Сент-Китс и Невис.

Монголия имеет национальную политику в области ОУР и стремится широко отразить ее в национальной учебной программе. Цель инициативы состоит в том, чтобы развивать знания, навыки и отношение учащихся, преобразовывая процесс обучения и образования путем внедрения «общешкольного подхода», чтобы сделать ОУР реальностью.

Страна намерена добиться этого за счет создания образовательных ресурсов и учебных материалов, отражающих принципы ОУР, проведения подготовки учителей и наращивания потенциала педагогов, а также работы по установлению партнерских отношений с заинтересованными сторонами для содействия устойчивому развитию.

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