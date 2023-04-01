Aspire Mining полностью владеет проектом коксующегося угля Oвоот мирового класса в Монголии

CentralAsia (MNG) - Компания Aspire Mining Ltd приблизилась к запуску своих угольных проектов в Монголии, назначив председателем Совета директоров высококвалифицированного руководителя горнодобывающей отрасли Майкла Эйвери.

Компания, которая владеет 100 процентами проекта мирового класса по добыче коксующегося угля Овоот и 90 процентами проекта по добыче коксующегося угля Нуурштей в провинции Хубсугул на северо-западе Монголии.

Aspire занимается выдачей разрешений, проектированием и финансированием проекта по добыче коксующегося угля Овоот с намерением добывать коксующийся уголь открытым способом, транспортировать его на принадлежащий компании терминал в Эрдэнэте, а затем доставлять клиентам в Китае и России через существующую железнодорожную сеть Монголии.

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