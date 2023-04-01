экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Aspire Mining полностью владеет проектом коксующегося угля Oвоот мирового класса в Монголии

CentralAsia (MNG) -  Компания Aspire Mining Ltd приблизилась к запуску своих угольных проектов в Монголии, назначив председателем Совета директоров высококвалифицированного руководителя горнодобывающей отрасли Майкла Эйвери.

Компания, которая владеет 100 процентами проекта мирового класса по добыче коксующегося угля Овоот и 90 процентами проекта по добыче коксующегося угля Нуурштей в провинции Хубсугул на северо-западе Монголии.

Aspire занимается выдачей разрешений, проектированием и финансированием проекта по добыче коксующегося угля Овоот с намерением добывать коксующийся уголь открытым способом, транспортировать его на принадлежащий компании терминал в Эрдэнэте, а затем доставлять клиентам в Китае и России через существующую железнодорожную сеть Монголии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com