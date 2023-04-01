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Разработано ТЭО трансграничной железной дороги порт Шивээхурэн — Сэхээ

CentralAsia (MNG) -  В рамках возрождения порта, которое включено в новую политику возрождения правительства, государственная акционерная компания «Монгольские железные дороги» выполняет строительные работы железнодорожного проекта.

Постановлением Правительства № 446 ГОСК «Монгольские железные дороги» были предоставлены полномочия на выполнение проектов трансграничной железной дороги Шивээхурэн — Сэхээ и Бичигт — Зуунхатавч.

АО «Монгольские железные дороги» поэтапно осуществляет работы, необходимые для строительства припортовой железной дороги Шивээхурэн — Сэхээ. В настоящее время завершены инженерно-геодезические, инженерно-геологические, геотехнические и гидрологические изыскания.

Ведется работа по разработке рабочего проекта железной дороги порта, которая будет завершена в апреле. АО «Монгольские железные дороги» завершило технико-экономическое обоснование и готово к обсуждению и утверждению Научно-техническим советом Министерства развития дорог и транспорта.

В июле будет введена в эксплуатацию портовая железная дорога Шивээхурэн — Сэхээ, до конца декабря 2023 года планируется перевезти 250-300 тыс. тонн грузов, сообщили в Министерстве дорог и развития транспорта.

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