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Число погибших в результате оползня в Эквадоре возросло до 23 человек
Предыстория: Более 60 человек пропали без вести после схода оползня в Эквадоре

CentralAsia (CA) -  Число погибших в результате оползня в Эквадоре возросло до 23 человек, сообщает агентство WION.

Спасатели продолжают поиски 67 пропавших без вести. Спасательные операции продолжаются уже пять дней.

37 человек ранены.

В ночь на 27 марта в Алауси сошел оползень, который, по официальным данным, разрушил 57 зданий. Проливные дожди разрушили дороги, мосты и другую инфраструктуру.

Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий в феврале предупредило о потенциальной опасности оползней на территории площадью 247 гектаров в Алауси. Часть территории, пострадавшей от оползня, была включена в предупреждение.

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