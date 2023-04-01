Число погибших в результате оползня в Эквадоре возросло до 23 человек

CentralAsia (CA) - Число погибших в результате оползня в Эквадоре возросло до 23 человек, сообщает агентство WION.

Спасатели продолжают поиски 67 пропавших без вести. Спасательные операции продолжаются уже пять дней.

37 человек ранены.

В ночь на 27 марта в Алауси сошел оползень, который, по официальным данным, разрушил 57 зданий. Проливные дожди разрушили дороги, мосты и другую инфраструктуру.

Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий в феврале предупредило о потенциальной опасности оползней на территории площадью 247 гектаров в Алауси. Часть территории, пострадавшей от оползня, была включена в предупреждение.