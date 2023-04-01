В Казахстане 35 силовиков привлекли к уголовной ответственности за пытки в «январских событиях»

CentralAsia (KZ) - С начала прошлого года расследовано 11 уголовных дел о пытках в период «январских событий». К уголовной ответственности привлечены 35 сотрудников силовых органов, совершивших пытки в отношении 84 граждан. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Казахстана Булат Дембаев.

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РК, Дембаев представил информацию 31 марта на круглом столе на тему «Актуальные вопросы расследования дел о пытках» с участием представителей неправительственных организаций, адвокатов, представителей Верховного Суда, юстиции, правоохранительных и специальных органов, а также научного сообщества.

По его словам, к реальному лишению свободы осуждено 9 лиц, по другим идут судебные разбирательства.

Как сообщила пресс-служба, одной из немаловажных проблем в выявлении правонарушений во время «январских событий» стало целенаправленное уничтожение злоумышленниками серверов хранения записей видеонаблюдения в Алматы и Алматинской области. Спецпрокурорам удалось восстановить эти записи и в последующем использовать их как основное доказательство применения пыток.

В ходе обсуждения коснулись вопроса обеспечения безопасности граждан, доставляемых в правоохранительные органы. В целях недопущения применения пыток в органах уголовного преследования повсеместно установлено видеонаблюдение.

Однако проверкой прокуратуры установлено 6 159 участков и помещений органов уголовного преследования, не охваченных системами видеонаблюдения, так называемых «слепых зон». 937 камер оказались в нерабочем состоянии. Сейчас принимаются меры по устранению этих недоработок.

Кроме того, в этом направлении отсутствовала четкая регламентация должностных обязанностей руководителей и сотрудников по превенции пыток и ответственности за их допущение. Теперь есть соответствующая инструкция, установлены границы, ответственность руководителей, вплоть до увольнения за допущение пыток во вверенном подразделении.

В завершении Булат Дембаев рассказал о принимаемых комплексных мерах по противодействию пыткам, в том числе их превенции, выработке «нулевой» терпимости к ним.

Адвокатское сообщество внесло предложение об образовании в системе органов прокуратуры криминалистического подразделения для эффективного закрепления следов преступлений, по делам о пытках.

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