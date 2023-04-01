В конфликт на Украине активно вовлечены внерегиональные силы, - генсек ОДКБ

CentralAsia (CA) - В конфликт на Украине и вокруг нее активно вовлечены внерегиональные силы, сообщил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов на расширенном совещании руководящего состава рабочих органов ОДКБ.

«Осуществляются поставки все более совершенных и мощных систем вооружения. Происходит беспрецедентное наращивание военного потенциала НАТО в странах Балтии, Польше и в черноморском регионе», - передает пресс-служба организации слова Тасмагамбетова.

Генеральный секретарь отметил, что текущая международная обстановка характеризуется нарастанием глобальных и региональных противоречий, в которые вовлечены, в том числе, государства-члены ОДКБ. Он остановился на обстановке регионах коллективной безопасности ОДКБ, подчеркнув наличие серьезных вызовов и угроз в каждом из них.

По оценке Тасмагамбетова, чреватой серьезной дестабилизацией остается ситуация на Южном Кавказе. Сохраняют актуальность риски, связанные с обстановкой в Нагорном Карабахе и на армяно-азербайджанской границе.

«В Центральной Азии, наряду с некоторыми положительными явлениями, связанными с достижением странами региона консенсуса по пограничным вопросам, весьма актуальной остается проблема вызовов и угроз, исходящих с территории Афганистана, где усиливаются позиции различных террористических группировок, а также сил, стоящих за незаконным производством и распространением наркотических средств.

Урегулирование перечисленных кризисных ситуаций осложнено фактическим сломом системы международных договоров в области безопасности, а также сильнейшим санкционным и пропагандистским давлением, оказываемым на государства-члены ОДКБ. Тем не менее, характер вызовов требует от государств-членов скоординированных мер, направленных на укрепление мира и стабильности в зоне ответственности Организации», - говорится в сообщении.

Он обратил внимание на необходимость совершенствования деятельности ОДКБ с учетом меняющейся международной обстановки.