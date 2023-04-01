На США обрушился торнадо. Есть погибшие

CentralAsia (CA) - На юго-западную и центральную части США в пятницу, 31 марта, обрушились сильные торнадо. Об этом сообщают американские СМИ.

По меньшей мере трое погибли, десятки госпитализированы.

Губернатор Арканзаса Сара Хакаби Сандерс объявила чрезвычайное положение и активизировала Национальную гвардию штата.

Согласно сообщению Службы экстренной помощи округа Фултон и агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, в северном Иллинойсе прошел сильный град, треснули лобовые стекла автомашин.

Тысячи граждан США остаются без электричества. Продолжаются госпитализации раненых.