На США обрушился торнадо. Есть погибшие
- Азия и мир, происшествия
- 11:49, 01 апреля 2023
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CentralAsia (CA) - На юго-западную и центральную части США в пятницу, 31 марта, обрушились сильные торнадо. Об этом сообщают американские СМИ.
По меньшей мере трое погибли, десятки госпитализированы.
Губернатор Арканзаса Сара Хакаби Сандерс объявила чрезвычайное положение и активизировала Национальную гвардию штата.
Согласно сообщению Службы экстренной помощи округа Фултон и агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, в северном Иллинойсе прошел сильный град, треснули лобовые стекла автомашин.
Тысячи граждан США остаются без электричества. Продолжаются госпитализации раненых.
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