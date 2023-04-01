В ОДКБ обсудили организацию учений в 2023 году

CentralAsia (CA) - В Объединенном штабе ОДКБ 28-30 марта состоялись первые штабные переговоры по организации и проведению совместных учений с Войсками (Коллективными силами) ОДКБ, спланированных к проведению в 2023 году.

Как сообщили в пресс-службе организации, в переговорах приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, а также Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ.

В 2023 году комплекс учений с Войсками (Коллективными силами) ОДКБ будет проведен в форме совместного оперативно-стратегического учения «Боевое братство», которое является высшей формой совместной подготовки в формате Организации. В разных регионах зоны ответственности ОДКБ будут задействованы все элементы системы коллективной безопасности.

В ходе переговоров рассмотрены и обсуждены основы замыслов проведения совместных учений, составы привлекаемых на учения органов управления и войск, вопросы организации руководства, а также всестороннего обеспечения совместных и специальных учений.

В рамках проведения совместного оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2023» спланирован комплекс мероприятий.

Планируется провести Совместную деловую игру с использованием возможностей технических средств Центра кризисного реагирования ОДКБ и пунктов управления национальных органов государств – членов ОДКБ. В ней примут участие представители Секретариата, Объединенного штаба ОДКБ и оперативных групп заинтересованных министерств и ведомств (МИД, МО, МВД (полиции, внутренних войск (национальной гвардии), органов безопасности, органов, уполномоченных в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, по контролю за оборотом наркотиков и др.) государств-членов ОДКБ.

На территории Беларуси спланированы совместные и специальные учения, объединяющие подготовку различных компонентов Войск (Коллективных Сил) ОДКБ:

- совместное учение с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2023» с отработкой задач по применению сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в целях урегулирования кризисной ситуации в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности ОДКБ;

- специальное учение с силами и средствами разведки «Поиск-2023»;

- специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения Войск (Коллективных сил) ОДКБ «Эшелон-2023».

На территории Беларуси будет впервые проведено специальное учение с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения «Барьер-2023». Спланировано также специальное учение с подразделениями МЧС, выделенными в состав формирований сил специального назначения КСОР ОДКБ «Скала-2023».

На завершающем этапе совместного оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2023» в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности планируется проведение совместного учения с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2023». На территории Кыргызстана будут отрабатываться задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне проведением миротворческой операции с применением сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в интересах поддержания мира и безопасности.