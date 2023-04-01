В Узгидромете рассказали, какая погода будет в апреле

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане средняя температура воздуха в апреле находится в районе нормы, местами несколько выше среднегодовых значений. Об этом сообщает Узгидромет.

Осадков в апреле ожидается мало, местами около нормы.

Месяц начинается с сухой и теплой погоды. 1 апреля погода будет менее облачной во всех регионах Узбекистана, дневная температура будет около 22-27 градусов.

С 2 по 7 апреля по республике ожидается неустойчивая погода, местами пройдут кратковременные грозовые дожди с сильным ветром. Дневная температура воздуха во время дождя снижается на 5-7 градусов. В конце первой декады апреля погода будет преимущественно без осадков, а температура воздуха снова начнет повышаться.

По предварительному прогнозу Узгидромета, во второй-третьей декадах апреля температура воздуха ночью ожидается от 7-12 °С до 12-17 °С, днем ​​от 20-25 °С до 27-32 °С.

Могут быть заморозки, проливные дожди, частые грозы, град. Сильные ливни могут вызвать разрушительные наводнения в горных районах.

В высоких горах по-прежнему сохраняется опасность схода лавин.