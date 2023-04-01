В Монголии 1,1 млн детей из 993 тыс. семей получают детские пособия

CentralAsia (MNG) - На сегодняшний день детское пособие получают 1,1 млн детей из 993 725 семей в стране.

Министерство социальной защиты и труда оцифровало 110 услуг из 160 услуг в отрасли и подключило 18 услуг к электронной системе E-Mongolia.

В ходе встречи были представлены основные системы отрасли, такие как e-halamj, e-job, e-zuvshuurul и e-tuslamj. Батшугар Энхбаяр, председатель Постоянной комиссии парламента, особо отметил платформу «ejob», которая предоставляет посреднические услуги по трудоустройству работодателей государственного и частного секторов.

Батшугар также упомянул, что граждане могут проверить свою информацию и подать заявку через системы e-mongolia и e-halamj.

Министерство социальной защиты и труда играет важную роль в формировании кадрового потенциала в сфере информационных технологий. Поэтому были представлены операции на политическом уровне министерства.

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