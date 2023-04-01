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В следующий пакет помощи США для Украины войдут боеприпасы и противотанковые ракеты, - Reuters

CentralAsia (CA) -  Ожидается, что 3 апреля будет объявлен новый пакет военной помощи США Украине на сумму 2,6 млрд долларов, который может включать радары наблюдения за воздушным пространством, противотанковые ракеты и бензовозы для борьбы. Об этом пишет Reuters.

Ожидается, что боеприпасы, в том числе танковые, также будут в списке оборудования.

Также планируется включить высокоточные авиационные боеприпасы, мостовое оборудование, которое Украина будет использовать для нападения на российские позиции, ремонтно-эвакуационные машины для помощи выведенной из строя тяжелой техники.

После вторжения США пообещали Украине помощь в области безопасности на сумму более 30 млрд долларов.

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