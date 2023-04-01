Парламент Туркменистана значительно помолодел, - глава туркменского ЦИК

CentralAsia (TM) - Новый состав парламента Туркменистана, который сформировался по итогам прошедших 26 марта выборов, значительно помолодел. Об этом сообщил председатель Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане Гулмырат Мырадов на заседании Кабинета Министров 31 марта, передает «ТуркменПортал».

«Около 41 (40,80) процента выбранных депутатов – молодые люди в возрасте до 40 лет», – сказал Мырадов.

От также отметил, что доля женщин в новом составе туркменского парламента превысила четверть.

«В нашей стране большое уважение проявляется к женщинам, свидетельством чему является тот факт, что они составили около 26 (25,60) процентов избранных депутатов Меджлиса», - отметил глава ЦИК.

По его словам, ещё больше представительниц прекрасного пола – около 29 (28,75) процентов было избрано в состав велаятских халк маслахаты, около 30 (29,58) процентов – в члены этрапских халк маслахаты и 28 процентов – в новый состав Генгешей.

Напомним, из 258 кандидатов в новый состав парламента было избрано 125 депутатов: 65 – от Демократической партии Туркменистана, 18 – от Партии промышленников и предпринимателей, 24 – от Аграрной партии и 18 кандидатов от групп граждан.