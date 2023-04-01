Гол капитана сборной Казахстана в ворота Дании признан лучшим по версии УЕФА

CentralAsia (KZ) - Гол капитана сборной Казахстана по футболу Асхата Тагыбергена в ворота Дании стал лучшим во втором туре отборочного раунда чемпионата Европы-2024 по версии УЕФА, сообщают Vesti.kz.
Тагыберген отличился на 86-й минуте и сравнял счет. Сама встреча завершилась волевой победой казахстанцев (3:2), проигрывавших после первого тайма 0:2.
В топ-4 также вошли голы Букайо Сака (Англия), Андрея Буркэ (Румыния) и Владислава Морозова (Беларусь).
Следующие игры Казахстан проведет на выезде с Сан-Марино и Северной Ирландией 16 и 19 июня соответственно.
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Турнирная таблица «Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024»
Группа H
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Словения
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|2
|Казахстан
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|3
|Дания
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|4
|Финляндия
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|5
|Северная Ирландия
|2
|1
|0
|1
|2-1
|3
|6
|Сан-Марино
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
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