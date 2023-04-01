Гол капитана сборной Казахстана в ворота Дании признан лучшим по версии УЕФА

CentralAsia (KZ) - Гол капитана сборной Казахстана по футболу Асхата Тагыбергена в ворота Дании стал лучшим во втором туре отборочного раунда чемпионата Европы-2024 по версии УЕФА, сообщают Vesti.kz.

Тагыберген отличился на 86-й минуте и сравнял счет. Сама встреча завершилась волевой победой казахстанцев (3:2), проигрывавших после первого тайма 0:2.

В топ-4 также вошли голы Букайо Сака (Англия), Андрея Буркэ (Румыния) и Владислава Морозова (Беларусь).

Следующие игры Казахстан проведет на выезде с Сан-Марино и Северной Ирландией 16 и 19 июня соответственно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UEFA EURO 2024 (@euro2024)

Турнирная таблица «Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024»

Группа H

№ Участник И В Н П М О 1 Словения 2 2 0 0 4-1 6 2 Казахстан 2 1 0 1 4-4 3 3 Дания 2 1 0 1 5-4 3 4 Финляндия 2 1 0 1 2-3 3 5 Северная Ирландия 2 1 0 1 2-1 3 6 Сан-Марино 2 0 0 2 0-4 0

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения