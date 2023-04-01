Из-за торнадо без энергоснабжения остались более 450 тыс. потребителей в США

CentralAsia (CA) - Более 450 тыс. домохозяйств и производственных помещений оказались обесточенными после сильного ухудшения погоды в десяти штатах центральной части США, сообщает «Интерфакс».

Наиболее сложная ситуация складывается в Индиане, где без энергоснабжения остались почти 100 тыс. потребителей. Значительно пострадали штаты Миннесота (84 тыс. потребителей), Огайо (почти 60 тыс. потребителей), Арканзас и Иллинойс (по 55 тыс. потребителей).

Ранее сообщалось, что на ряд штатов центральной части США обрушились торнадо. К настоящему времени поступает предварительная информация о более чем 50 торнадо разной интенсивности в штатах Иллинойс, Арканзас, Айова, Висконсин, Теннесси и Миссисипи.

Жертвами стихии стали пять человек. Нанесен значительный ущерб инфраструктуре, жилым домам и автомобилям.