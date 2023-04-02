МВФ одобрил 4-летний пакет финансирования для Украины на $15,6 млрд

CentralAsia (CA) - Исполнительный совет Международного валютного фонда 31 марта утвердил 4-летний пакет финансирования для Украины на 15,6 млрд долларов. Об этом сообщает «Голос Америки».

Данные фонды будут выделены в рамках общего пакета международной поддержки на сумму 115 млрд долларов в связи с продолжающимся российским военным вторжением в Украину, сообщили в МВФ.

Новый механизм расширенного финансирования позволит немедленно выделить Украине около 2,7 млрд долларов.

Это крупнейший кредит для Украины с начала российского вторжения и первый в истории крупный пакет помощи, одобренный МВФ для страны, вовлеченной в активный военный конфликт.

Три представителя американской администрации заявили, что о новом пакете военной помощи США на сумму 2,6 млрд долларов будет объявлено 3 апреля. Новый пакет, предположительно, будет включать в себя радары, противотанковые ракеты и бензовозы.