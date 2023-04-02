Число погибших в результате торнадо в США превысило 20 человек

CentralAsia (CA) - Сильный шторм, сопровождаемый сильным ветром и проливными дождями, обрушился на южные и западные районы США, в результате чего по меньшей мере 22 человека погибли и десятки получили ранения. Об этом пишет Reuters.

По словам официальных лиц, по меньшей мере пять человек погибли в Арканзасе, четыре в Иллинойсе и три в Индиане.

Министерство здравоохранения Теннесси подтвердило семь смертей, связанных с погодой.

В Иллинойсе три человека погибли в результате обрушения жилого дома.

В Иллинойсе обрушилась крыша в театре, в котором находилось 260 человек. 40 человек пострадали, 1 погиб.

По словам официальных лиц, торнадо сносили крыши и стены зданий в Арканзасе, перевернули автомобили, повалили деревья и линии электропередач.