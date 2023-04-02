Число погибших в результате торнадо в США превысило 20 человек
- Азия и мир, происшествия
- 11:04, 02 апреля 2023
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CentralAsia (CA) - Сильный шторм, сопровождаемый сильным ветром и проливными дождями, обрушился на южные и западные районы США, в результате чего по меньшей мере 22 человека погибли и десятки получили ранения. Об этом пишет Reuters.
По словам официальных лиц, по меньшей мере пять человек погибли в Арканзасе, четыре в Иллинойсе и три в Индиане.
Министерство здравоохранения Теннесси подтвердило семь смертей, связанных с погодой.
В Иллинойсе три человека погибли в результате обрушения жилого дома.
В Иллинойсе обрушилась крыша в театре, в котором находилось 260 человек. 40 человек пострадали, 1 погиб.
По словам официальных лиц, торнадо сносили крыши и стены зданий в Арканзасе, перевернули автомобили, повалили деревья и линии электропередач.
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