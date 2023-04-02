В Финляндии проходят парламентские выборы

CentralAsia (CA) - В Финляндии проходят парламентские выборы. Голосование началось в 9 утра по местному времени. Рекордные 1,7 млн человек, или почти 40% избирателей в Финляндии, проголосовали заранее. Об этом пишет Euronews.

Социал-демократы премьер-министра Санны Марин борются за второй срок. Но окончательные опросы общественного мнения поставили ее за правоцентристскую Национальную коалиционную партию во главе с Петтери Орпо и правопопулистскую партию Финны во главе с Рииккой Пуррой.

Ожидается, что каждая из трех основных партий получит около 20% голосов, и на следующей неделе могут начаться переговоры о формировании правящей коалиции.

Всего на 200 мест в парламенте Финляндии претендуют более 2400 кандидатов от 22 партий.

Первые оценки результатов ожидаются вскоре после закрытия избирательных участков в 20:00 по местному времени.