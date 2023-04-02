На главном ядерном объекте КНДР наблюдается повышенная активность, - Reuters

Ким Чен Ын

CentralAsia (CA) - На главном ядерном объекте Северной Кореи в Йонбёне наблюдается повышенная активность, что может свидетельствовать о завершении строительства и ввода в эксплуатацию экспериментального легководного реактора (ELWR), пишет Reuters со ссылкой на спутниковые данные Вашингтонского аналитического центра.

Изображения показали, что реактор мощностью 5 МВт в Йонбёне продолжает работать и уже началось строительство вспомогательного здания вокруг ELWR. Кроме того, на снимках были обнаружены сбросы воды, которые могут быть связаны с проверкой системы охлаждения разработки, отмечают аналитики.

Помимо этого, новое строительство началось вокруг завода по обогащению урана в той же зоне. Reuters отмечает, что расширение завода, вероятно, отражает недавнюю директиву Ким Чен Ына об увеличении производства расщепляющихся материалов в стране для расширения ее ядерного арсенала.

Ядерная программа КНДР уходит корнями в 1960-е годы, когда страна заключила договоры о сотрудничестве в области мирного использования ядерной энергии с СССР. Тогда же Пхеньян начал строительство исследовательского центра в Йонбёне, где в 1965 году был установлен советский реактор ИРТ-2000 мощностью 2 МВт. В апреле 1985 года КНДР подписала Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), однако уже в 2003 году страна вышла из договора, а в 2006 году провела первые успешные ядерные испытания.

На фоне проходящих в Южной Корее совместных с США военных учений Ким Чен Ын призвал северокорейских военных быть готовыми к ответному применению ядерного оружия в любое время. 28 марта он приказал увеличить производство материалов для ядерного оружия. Лидер Северной Кореи тогда подчеркнул, что развитие ядерного потенциала нужно для защиты суверенитета страны.