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В Болгарии проходят пятые за два года парламентские выборы

CentralAsia (CA) -  В Болгарии проходят парламентские выборы – это пятые выборы за два года, пишет Associated Press.

Избирательные участки открылись в 7 утра. Первоначальные результаты экзитпола будут объявлены после закрытия избирательных участков в 20:00, а предварительные результаты ожидаются в понедельник.

По прогнозам Associated Press, явка будет низкой из-за апатии избирателей и разочарования в политиках, которым неоднократно не удавалось сформировать жизнеспособную правительственную коалицию.

Более того, в последние дни перед голосованием была волна угроз о заложенных бомбах в школах, в которых расположены избирательные участки.

Последние опросы общественного мнения показывают, что до семи групп могут преодолеть 4-процентный барьер, чтобы пройти в парламент.

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