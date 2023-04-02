Протесты в Израиле: полиция применила водометы в Тель-Авиве

CentralAsia (CA) - Полиция применила водометы для разгона демонстрантов в Тель-Авиве.

Как пишет euronews, сотни тысяч жителей Израиля вновь присоединились к демонстрациям против проекта судебной реформы, несмотря на решение премьер-министр Биньямину Нетаньяху отложить принятие документа до следующей парламентской сессии.

Судебная реформа разделила страну, вызвав самый серьезный внутренний кризис за последние годы. Критики уверены, что реформа разрушит систему сдержек и противовесов. Нетаньяху и его сторонник заявляют, что судебная власть обладает чрезмерным влиянием на решения законодательных и исполнительных органов.

Переговоры правительственной коалиции и оппозиции проходят под эгидой президента, но эксперты говорят, что уверенности в компромиссе нет.