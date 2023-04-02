Путин на следующей неделе проведет «большое заседание» Совбеза

CentralAsia (CA) - Президент Владимир Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совета безопасности, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Кроме того, глава государства посетит один из российских регионов, сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин». Какой именно, пресс-служба президента объявит позже.

Путин также встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко накануне заседания Высшего госсовета Союзного государства, которое запланировано на 6 апреля.