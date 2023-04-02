Лавров и Блинкен обсудили задержание в России корреспондента The Wall Street Journal, обвиняемого в шпионаже

CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен 2 апреля переговорили по телефону, сообщила пресс-служб МИД РФ.

Они обсуждали вопрос вопрос задержания в России гражданина США Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже. Блинкен обратил внимание на необходимость уважать решения российских властей, принимаемые в соответствии с законодательством и международными обязательствами РФ. Он отметил недопустимость нагнетания официальными лицами в Вашингтоне и западными СМИ ажиотажа с явным намерением придать этому делу политическую окраску.

Лавров сказал, что Гершкович был взят с поличным при попытке получения секретных сведений, осуществляя под прикрытием журналистского статуса сбор данных, составляющих государственную тайну. В свете установленных фактов противоправной деятельности гражданина США, о задержании которого американское посольство в Москве было уведомлено в установленном порядке, его дальнейшую судьбу определит суд.

В ходе беседы затрагивались также некоторые актуальные вопросы двустороннего характера, сообщили в МИД РФ.

Корреспондент The Wall Street Journal, гражданин США Эван Гершкович был задержан 30 марта сотрудниками ФСБ. Его подозревают в шпионаже «в интересах американского правительства».