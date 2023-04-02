В кафе в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Погиб военкор Владлен Татарский, - СМИ

Владлен Татарский

CentralAsia (CA) - Вечером 2 апреля в Санкт-Петербурге в кафе «Стрит-бар» произошел взрыв, сообщает «Интерфакс». В результате погиб один человек, еще 15 получили ранения.

В экстренных службах города заявили, что в кафе произошел «хлопок без последовавшего пожара». Там отметили, что, по предварительным данным, в помещении мог взорваться газовый баллон.

Как пишет «Фонтанка», кафе располагается на Университетской набережной и принадлежало основателю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину. 2 апреля там проходил творческий вечер блогера, «военкора» Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин).

Источник РИА Новости утверждает, что Татарский при взрыве погиб. «Фонтанка» сообщает, что в кафе взорвался бюст, который принесла в подарок Татарскому посетительница.

Владлен Татарский (Максим Фомин) — блогер и ополченец из Донбасса, получивший известность в просторах интернета за счет освещения событий в Украине.