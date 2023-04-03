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Монголия и Австралия выиграли Кубок Азии FIBA 3x3 2023. ВИДЕО
// FIBA

CentralAsia (MNG) -  Монголия (мужчины) и Австралия (женщины) выиграли Кубок Азии FIBA 3x3 Asia Cup 2023, который проходил в знаменитом Сингапурском спортивном центре OCBC Square с 29 марта по 2 апреля.

Монголия прервала победную серию из 24 игр трехкратного действующего чемпиона Австралии и одержала незабываемую победу со счетом 21-18 в эпическом финале.

Монголия удержала преимущество, но Австралия вернулась к уровню по 18 очков, прежде чем суперзвезда Ананд Ариунболд забил двухочковый на века, а затем забил штрафной, обеспечив себе триумф.

Это был второй триумф Монголии после домашней победы в 2017 году и отмщения за поражения от Австралии в финалах в 2018 и 2019 годах.

В Сингапуре второй год подряд проходит крупнейшее в Азии мероприятие 3x3.

Победители турнира 2023 года также получили билет на один из олимпийских квалификационных турниров в Париже 2024 года.

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