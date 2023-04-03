Посол России рассказал, где будет размещено ядерное оружие в Белоруссии

Борис Грызлов

CentralAsia (CA) - Ядерное оружие в Белоруссии будет придвинуто к западным границам Союзного государства, сообщил посол РФ в республике Борис Грызлов. Он напомнил, что хранилище для размещения тактического ядерного оружия будет подготовлено до 1 июля.

«Оно будет придвинуто к западным границам нашего Союзного государства и будет повышать возможности обеспечения нашей безопасности»,— заявил посол в эфире белорусского телеканала СТВ, отметив, что это будет сделано, «несмотря на шум в Европе и США».

Напомнив о размещении американского ядерного оружия в Италии, Бельгии, Нидерландах, Германии и Турции, Борис Грызлов заявил о необходимости паритета. «Должны предпринимать действия, которые будут повышать безопасность нашего Союзного государства»,— заявил он.

«Россия и Белоруссия — это территория Союзного государства, причем узаконенная, в отличие от территории стран, где США размещают свое ядерное оружие»,— сказал Грызлов. По его словам, страны, где США разместили ядерное оружие, рассматриваются Вашингтоном как марионетки, а у Москвы и Минска — единое пространство.

О том, что Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие, президент Владимир Путин объявил 25 марта. США признаков его размещения не видят.