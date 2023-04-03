экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Офис президента Украины заявил о непричастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военкор
Предыстория: В кафе в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Погиб военкор Владлен Татарский, - СМИ

CentralAsia (CA) -  Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о непричастности Украины к взрыву в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Он объяснил случившееся внутренними политическими разборками в России. Подоляк также предрек России «необратимые процессы».

«Начинается в РФ... Пауки едят друг друга в банке. Вопрос о том, когда отечественный терроризм станет инструментом внутриполитической борьбы, был вопросом времени, как прорыв назревшего нарыва. Необратимые процессы и беды 2.0 ждут РФ. Пока будем смотреть»,— написал Подоляк.

Взрыв произошел в кафе Street Food Bar №1 по адресу Университетская набережная, дом 25. Вечер был организован дискуссионным клубом «Кибер Фронт Z». Погибший Владлен Татарский выступал там с лекцией о профессии военкора.

По подозрению в совершении взрыва в Петербурге разыскивается молодая женщина, сообщил источник «Интерфакса». По данным СМИ, взрывное устройство, сработавшее в кафе, было в статуэтке, которую военкору подарила поклонница. Мощность взрывного устройства, по предварительной информации, составила более 200 г тротила.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com