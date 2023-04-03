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В Казахстане за сутки зарегистрировали 28 случаев заражения коронавирусом

CentralAsia (KZ) -  По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции. Новых случаев пневмонии, как и летальных случаев, не зафиксировано.

Всего подтверждено 1 410 012 случаев коронавирусной инфекции.

На 3 апреля лечение получают получать 1 802 человека (1 623 КВИ+ и 179 КВИ-), из них в стационарах находятся 179 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся – 1 623. Из общего числа заболевших в тяжелом состоянии – три человека, в состоянии крайней степени тяжести – двое, еще двое – на аппаратах ИВЛ.

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Коронавирус в Казахстане
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